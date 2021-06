Danganronpa Decadence: la raccolta annunciata per Switch, include un nuovo capitolo

In coincidenza del nuovo evento Direct tenuto in occasione dell'E3 2021, Nintendo ha annunciato l'arrivo di Danganropa Decandece, una raccolta di quattro titoli della serie thriller sviluppata da Spike Chunsoft.

La collection è stata annunciata come parte dei festeggiamenti dei 10 anni della serie di Danganronpa, che negli anni si è saputa affermare come una delle visual novel a sfondo thriller di maggior successo.

Tre classici della serie Danganronpa si accingono a sbarcare su Nintendo Switch. I titoli inclusi in questa collezione fisica sono Danganronpa: Trigger Happy Havoc Anniversary Edition, Danganronpa 2: Goodbye Despair Anniversary Edition e Danganronpa V3: Killing Harmony Anniversary Edition, oltre al nuovo Danganronpa S: Ultimate Summer Camp, descritto come un capitolo bonus ispirato ai giochi da tavolo con nuove scene e possibilità di interazione fra i personaggi della serie. Tutti i giochi saranno anche acquistabili individualmente tramite il Nintendo eShop. La raccolta è inoltre disponibile per l'acquisto nella sua Collector's Edition, al cui interno troverete un poster, 3 illustrazioni lenticolari, soundtrack in versione remix, ed una steelbook.

Come rivelato al termine del reveal trailer che vi abbiamo riportato in cima alla notizia, Danganronpa Decadence arriverà su Nintendo Switch nel corso di quest’anno. Trovate ulteriori dettagli raggiungendo il sito ufficiale di Danganronpa.