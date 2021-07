Danganronpa Decadence: la raccolta per Switch ha una data d'uscita

Spike Chunsoft ha rivelato la data d'uscita per Danganronpa Decadence, raccolta che contiene i tre episodi principali della serie più un quarto titolo inedito. La collection sarà disponibile su Nintendo Switch a partire dal prossimo 3 dicembre 2021, sia negli Stati Uniti che in Europa.

Danganronpa Decadence conterrà al suo interno Danganronpa: Trigger Happy Havoc Anniversary Edition, Danganronpa 2: Goodbye Despair Anniversary Edition e Danganronpa V3: Killing Harmony Anniversary Edition, oltre a un quarto titolo mai pubblicato prima, Danganronpa S: Ultimate Summer Camp, che offrirà contenuti in stile gioco da tavolo con diverse nuove scene ed interazioni tra i vari personaggi del brand. La raccolta sarà inoltre disponibile attraverso una Collector's Edition comprensiva di steelbook, poster, tre illustrazioni lenticolari e la colonna sonora remixata.

Danganronpa Decadence è stato annunciato durante il Nintendo Direct dell'E3 2021, e sarà inoltre possibile acquistare in maniera separata i vari episodi attraverso il Nintendo eShop. Si tratta di un'ottima occasione sia per i fan che per i neofiti della serie per poter riscoprire per intero la serie principale della popolare visual novel di Spike Chunsoft, iniziata in Giappone nel 2010 con l'uscita del primo capitolo su PSP. Da allora la serie si è espansa anche verso i sistemi mobile, il PC e altri sistemi Sony (PlayStation Vita e PS4), in attesa di vederla in azione a fine anno anche sulla console ibrida di Nintendo.