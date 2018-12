Danganronpa Trilogy annunciato per PlayStation 4, in uscita a marzo 2019

Durante il Kinda Funny Game Show, NIS America ha annunciato Danganronpa Trilogy per PlayStation 4, la raccolta uscirà in formato fisico il 26 marzo 2019 in Nord America e il 29 dello stesso mese in Europa.

Danganronpa Trilogy include Danganronpa 1/2 Reload (Danganronpa Trigger Happy Havoc e Danganronpa 2 Goodbye Despair) oltre a Danganronpa V3 Killing Harmony, permettendo così ai giocatori di gustare l'intera trilogia in un solo disco.

NIS America non ha annunciato eventuali contenuti aggiuntivi presenti in questa trilogia, con ogni probabilità i tre giochi non includeranno bonus di alcun tipo rispetto alle versioni originali già uscite singolarmente negli scorsi anni. In ogni caso si tratta di una buona occasione per (ri)vivere l'epopea di una delle serie visual novel più amate non solo in Giappone, ma anche in Occidente, con personaggi ormai diventati veri e propri simboli della cultura pop in Asia.