Danganronpa Trilogy per PS4 è finalmente disponibile in Europa

NIS America annuncia che Danganronpa Trilogy è da oggi disponible in edizione fisica in Europa per PlayStation 4! Questo pacchetto contiene Danganronpa 1/2 Reload e Danganronpa V3 Killing Harmony.

Danganronpa Trigger Happy Havoc

Fai il tuo ingresso alla Hope's Peak Academy, una prestigiosa scuola superiore riservata agli studenti “ultimate” della nazione. La storia prende una piega inaspettata quando Monokuma, un orso maniacale, li prende tutti prigionieri nel suo letale gioco di disperazione.

Danganronpa 2 Goodbye Despair

Con un nuovissimo cast di Ultimates misteriosamente intrappolati su Jabberwock Island all'interno di un gioco rischiosissimo, divertirsi al sole con questo orsetto contorto richiede più di del semplice spirito di sopravvivenza.

Danganronpa V3 Killing Harmony

Ambientato in un ambiente "psico-cool", un nuovo cast di 16 personaggi si ritrova imprigionato in una scuola. All'interno, alcuni uccideranno, alcuni moriranno e altri saranno puniti. Rivaluta quella che pensavi fosse una frenetica indagine ad alto livello mentre indaghi su casi di omicidio contorti e condanni a morte i tuoi nuovi amici.