Danganronpa V3 Killing Harmony: la visual novel arriva oggi su console Xbox e Game Pass

Continuano a piovere annunci dal Tokyo Game Show 2022, evento che che sta fungendo da centro nevralgico per tutte le novità provenienti dagli sviluppatori giapponesi. Tra questi troviamo anche i ragazzi di Spike Chunsoft, che hanno confermato l'arrivo di Danganronpa V3 Killing Harmony sulle piattaforme Xbox.

L'acclamata serie visual novel di Danganronpa di Spike Chunsoft ha progressivamente aperto le porte a un bacino di utenti più ampio raggiungendo sempre più piattaforme, comprese le console Xbox. Danganronpa: Trigger Happy Havoc e Danganronpa 2: Goodbye Despair sono diventati disponibili su piattaforme Microsoft negli ultimi mesi e ora Spike Chunsoft completa l'opera portando agli utenti Xbox anche il più recente capitolo principale del franchise.

Nel corso di una diretta al TGS 2022, è stato annunciato l'arrivo di Danganronpa V3: Killing Harmony su Xbox Series X|S e Xbox One, con il gioco disponibile da oggi stesso. Come accaduto con i suoi predecessori, la visual novel diventa immediatamente disponibile anche tramite Xbox Game Pass. Ne approfitterete per recuperare l'acclamato titolo di Spike Chunsoft?

Si tratta solo di una delle tante novità con cui Microsoft ha sorpreso i suoi fan al Tokyo Game Show. Tra i vari annunci, vi segnaliamo anche quello riguardante l'arrivo di Ni No Kuni Remastered e Ni No Kuni 2 su Xbox Game Pass.