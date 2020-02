Dangerous Driving 2: il racing game open world annunciato per PC, PS4, Xbox One e Switch

Gli sviluppatori indipendenti di Three Fields Entertainment annunciano ufficialmente Dangerous Driving 2, il sequel del gioco di guida arcade "in stile Burnout" che arriverà su PC, PlayStation 4, Xbox One e Nintendo Switch a fine 2020.

La casa di sviluppo fondata dagli ex Criterion Alex Ward e Fiona Sperry promette di mostrarci le primissime scene di gameplay del loro nuovo progetto arcade racing nel corso del PAX East 2020, la manifestazione videoludica che si terrà a Boston a partire dal 27 febbraio.

Il comunicato che accompagna il reveal di Dangerous Driving 2 lo descrive come "il racing game in salsa arcade per tutti i fan del genere", un titolo che spingerà gli utenti a fare a sportellate digitali contro degli avversari controllati da un'intelligenza artificiale ancora più raffinata.

Ciò che contraddistinguerà maggiormente questo progetto dal suo diretto antesignano sarà però la presenza di una mappa a mondo aperto, uno scenario in cui poter fare sfoggio delle proprie capacità nel corso di eventi e attività legate al free roaming a cui accedere da soli, a schermo condiviso o nelle lobby che ospiteranno le partite multiplayer in rete. Si tratterà perciò di un progetto che punta a evolvere e migliorare tutti gli elementi grafici, ludici e contenutistici del primo capitolo: nell'attesa che il PAX East 2020 apra i battenti, vi lasciamo perciò alla nostra recensione di Dangerous Driving.