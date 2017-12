Dani Carvajal parla della sua passione per Call of Duty e per l'esport

Lo conosciamo come immenso giocatore per ilmasembra avere una grande passione anche per i videogiochi. In particolare, ha espresso il suo amore per. Non solo: nel corso di un' intervista al quotidiano sportivo AS ha anche dimostrato tutto il suo interesse per l'esport.

Il giocatore spagnolo, che riveste il ruolo di terzino destro per il Real Madrid, ha partecipato a un evento promozionale per Call of Duty: WWII. Per molti sportivi professionisti i videogiochi rappresentano non solo una passione ma anche un momento di pausa che permette di rilassare la mente e stemperare lo stress psicofisico accumulato.

Sempre nel corso dell'intervista con il quotidiano sportivo, Carvajal ha infatti parlato del motivo per cui gli piace trascorrere il proprio tempo libero a giocare a Call of Duty, esprimendo anche la propria opinione sul gioco competitivo e l'esport. Carvajal ha detto: “sono stato appassionato di videogiochi da quando ero bambino, mi piacevano molto gli sparatutto e quindi mi piace molto Call of Duty WWII. Inoltre, i videogiochi aiutano a distrarre la mente, a rilassarti e a divertirti".

Quando gli è stato chiesto quale fosse la sua opinione sugli esport e sulle recenti mosse in tale ambito da club blasonati come il Manchester City, lo Schalke 04 e squadre spagnole come il Valencia, Carvajal ha rivelato che il settore del gioco competitivo potrebbe interessare anche al Real Madrid.

Il gaming competitivo, sempre secondo il terzino, "è uno sport emergente e sta diventando sempre più popolare. Per quanto riguarda Madrid, se e quando vedranno la necessità di formare una squadra di esport, si uniranno agli altri club. Io appoggerò la scelta senza riserve".

Di sicuro, per gli appassionati di gaming competitivo è sempre bello vedere che sempre più figure dello sport “tradizionale” si interessano di esport e lo appoggiano senza preconcetti.