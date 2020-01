Daniel Ahmad: il prossimo Assassin's Creed potrebbe non intitolarsi AC Ragnarok

Da qualche giorno sono emersi numerosi rumor su Assassin's Creed Ragnarok, voci di corridoio che hanno svelato la probabile ambientazione e dettagli sul gameplay del prossimo gioco della serie Ubisoft. Ma questi leak saranno veri?

L'analista e insider Daniel Ahmad (conosciuto come ZhugeEx su Twitter e ResetERA) prova a fare chiarezza affermando che, secondo quanto riferito dalle sue fonti, molti dettagli emersi sono corretti ma poco precisi e non troppo aggiornati, a partire dal titolo.

Fino ad oggi il progetto è stato conosciuto con i nomi Assassin's Creed Ragnarok e Assassin's Creed Kingdom, Assassin's Creed Ragnarok addirittura è stato utilizzato nei listini di GameStop e Amazon, i quali hanno inserito il gioco in listino a inizio anno prima di rimuoverlo. Per ZhugeEx Assassin's Creed Ragnarok non sarà il titolo del prossimo episodio della serie, che dovrebbe quindi avere una denominazione diversa da questa, sebbene ancora del tutto ignota.

Gli ultimi rumor vorrebbero il nuovo Assassin's Creed presentato a febbraio durante l'evento di annuncio di PlayStation 5, anche questo mai annunciato ufficialmente da Sony ma in programma nella prima metà del prossimo mese, sempre stando alle parole di fonti apparentemente ben informate.

Nel weekend è trapelata anche la prima immagine di Assassin's Creed 2020, nessuna certezza però sull'autenticità della stessa.