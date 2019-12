Daniel Ahmad svela il design di PS5? No, si tratta solamente di un frigorifero

L'analista Daniel Ahmad (conosciuto come ZhugeEx su Twitter e ResetERA) ha postato sul suo profilo Twitter l'immagine di un frigorifero con l'aggiunta del logo PlayStation, una velata risposta a coloro che hanno ironizzato sul design a torre di Xbox Series X. Tutto bene dunque? Non proprio perchè l'immagine in questione ha scatenato un putiferio.

Essendo ZhugeEx un insider e analista molto quotato, diverse persone hanno creduto che l'immagine diffusa da Ahmad fosse effettivamente il design finale di PlayStation 5, tanto da costringerlo a pubblicare un Tweet di risposta per chiarire che "quello è solamente un frigo, è solo uno scherzo."

Al Tweet di Daniel ha fatto seguito la risposta di Nibel il quale ha pubblicato una GIF del film Joker con il protagonista intento ad entrare in un frigorifero, accompagnato da una didascalia che recita "io che entro nella mia PlayStation 5 per giocare con The Legend of Dragoon 2", altra risposta che ha scatenato non pochi dibattiti... che Nibel abbia svelato l'esistenza del sequel di The Legend of Dragoon? Quasi certamente no, trattandosi solamente di una innocente battuta.

Una situazione decisamente surreale che mostra però come l'hype per il design di PlayStation 5 sia ormai alle stelle, Sony non ha ancora mostrato pubblicamente la console al contrario di Microsoft, per saperne di più dovremo necessariamente attendere il 2020.