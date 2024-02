Sebbene al momento non ci siano ancora novità riguardanti un annuncio di Devil May Cry 6, il franchise sta vivendo un periodo piuttosto prolifico. Difatti, se lo stylish action Capcom è assente dalle console degli appassionati ormai dall'uscita nel 2019 di DMC 5, altrettanto non si può dire su mobile e piattaforme streaming.

Devil May Cry è arrivato su mobile con Peak of Combat. Questo spin-off rilasciato solamente di recente su dispositivi iOS e Android è stato tutt'altro il successo che ci saremmo aspettati. Questa volta, Dante, Vergil e gli altri sono stati sconfitti dalle forze demoniache provenienti dall'inferno. Ma delle ragioni del flop di Peak of Combat ve ne abbiamo parlato nella recensione di Devil May Cry Peak of Combat.

A ogni modo, come vi accennavamo, questo non sarà l'unico appuntamento con Dante. Su Netflix è in uscita un anime di Devil May Cry che promette spettacolo. La serie è diretta dall'esperto Studio Mir e da Adi Shankar, già regista dell'anime su Castlevania. In attesa di questa novità, Dante è lo stile in persona in questo cosplay di Devil May Cry. Nella foto scattata dal cosplayer Komorichu osserviamo il figlio di Sparda, riflesso da un lembo d'acqua, mentre prepara Ebony & Ivory alla loro magnifica danza fatta di proiettili.