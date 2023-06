Dante e Trish tornano a fare squadra in un cosplay di Devil May Cry

Quando si parla di action puro, il punto di riferimento dell'intera industria videoludica è Devil May Cry, la leggendaria saga sviluppata da Capcom e con Dante come protagonista che ha avuto inizio nel 2001 su PlayStation 2. Facciamo ritorno nel mondo heavy metal del franchise Capcom con un'interpretazione dei protagonisti dei primi capitoli.

In questo 2023 la software house giapponese ha lanciato Devil May Cry Peak of Combat, ma il titolo gratuito disponibile su smartphone e tablet non ha placato la sete di demoni degli appassionati. In tal senso, in soccorso dei fan dello stylish action arrivano i cosplayer Enot Alice Spiegel e Vikenty.

Il primo Devil May Cry ha inizio con una scena indimenticabile che già faceva intuire le enormi potenzialità del titolo. Durante una tarda serata, una donna dai lunghi capelli biondi piovve dal cielo facendo irruzione nel Devil May Cry. Dante non sembrò far caso a questo teatrale ingresso in scena, ma venne incuriosito quando si fece cenno al suo passato. Quella donna attaccò poi il cacciatore di demoni, che però riuscì a difendersi e a mettere fuori gioco l'avversaria. Scusandosi, Trish si presentò togliendosi gli occhiali da sole. Dante rimase colpito da quanto la donna somigliasse a sua madre.

In questo cosplay di Dante e Trish da Devil May Cry i due iconici partner tornano a far coppia. Dopo aver dato spettacolo nel primo, secondo e quarto episodio della saga, Dante e Trish si riuniscono nel Devil May Cry pronti per una nuova chiamata. A proposito, secondo voi qual è il miglior gioco di Devil May Cry con Dante?