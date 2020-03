Dante vs. Bayonetta, Okami 2, Scalebound... Hideki Kamiya vuole fare tutto!

Il buon Hideki Kamiya, studio director di PlatinumGames, oltre a seminare panico sui social minacciando di bloccare i suoi seguaci, sta lavorando a Project G.G., nuovo gioco ispirato a Ultraman che andrà completare l'ideale trilogia degli eroi cominciata con Viewtiful Joe e The Wonderful 101.

Assieme al produttore Atsushi Inaba ha partecipato ad un panel al Pax East 2020 di Boston, durante il quale i due hanno avuto modo di parlare dei nuovi progetti di PlatinumGames, tra cui, oltre al già citato Project G.G., figurano anche The Wonderful 101 Remastered e l'apertura del nuovo studio a Tokyo. Tra le altre cose, Kamiya ha anche parlato di tutti i giochi ai quali è stato accostato in tutti questi anni: parliamo del defunto Scalebound, Okami 2, Viewtiful Joe 3, Devil May Cry 0: The Episode of Sparda (un ipotetico prequel della saga) e persino di un crossover intitolato Dante vs. Bayonetta.

Giochi che manderebbero letteralmente in visibilio i fan e che, a quanto pare, Kamiya vorrebbe davvero sviluppare! La decisione finale, almeno per la maggior parte di essi, spetta tuttavia a Capcom, pertanto il director ha invitato tutti i giocatori in ascolto a contattare la compagnia di Osaka. "Okami 2, Scalebound, Viewtiful Joe 3, Dante Vs. Bayonetta, Devil May Cry 0: The Episode of Sparda - li voglio fare tutti! Per favore, mandate delle email a Capcom!".

I rumor su Okami 2, tra l'altro, li ha alimentati egli stesso lo scorso ottobre, quando si è reso protagonista di un simpatico siparietto con Ikumi Nakamura. Per quanto riguarda Scalebound, PlatinumGames ha già affermato in più di un'occasione di essere desiderosa di completarlo, ma in questo caso serve il via libera di Microsoft. A quali di quei titoli vorreste giocare?