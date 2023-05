La danza acquatica di Nilou in un cosplay di Genshin Impact

Mentre MiHoYo comincia già a parlare dell'aggiornamento che introdurrà Fontaine in Genshin Impact, i giocatori del free to play sono ancora impegnati con l'esplorazione di Sumeru, l'ultima delle regioni del Teyvat a essere stata introdotta. Immerso nel deserto, gli avventurieri fanno tappa al Teatro Zubayr.

L'aggiornamento 3.7 di Genshin Impact ha ampliato la storia con un nuovo capitolo che racconta le origini di Yoimiya, personaggio a 5 stelle di tipo Pyro, e ha introdotto il personaggio di Kirara, la combattente Dendro a 4 stelle. Queste succose novità fanno momentaneamente spazio alla bellissima interpretazione condivisa sui social dalla cosplayer Izanami, celebre per i suoi lavori avvalorati dalla CG.

Nilou è la stella del Teatro Zubayr che utilizza l'elemento Hydro per rendere ancora più scenografici i suoi spettaoli di danza. Nilou è una fanciulla calorosa e innocente, che si esibisce vivacemente e con eleganza. Nessuno, a Sumeru, può perdersi una delle sue esibizioni ammalianti ed ipnotiche. Quando infatti sale sul palco, il Gran Bazaar attrae persone di ogni estrazione sociale.

Nilou è una giovane ragazza dai lugnhi capelli rossi, coperti da un velo e da un maestoso copricapo. In questo cosplay di Nilou da Genshin Impact vediamo la sua stella brillare mentre posa come se fosse stata scolpita in una statua da collezione. Proprio questa è la specialità dell'artista celebre sui social.