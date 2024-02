La danza dell'onda luccicante di Eula in un gelido cosplay di Genshin Impact

Alla soglia del suo quarto anniversario, Genshin Impact è il gioco mobile dei record. Il free to play rilasciato da MiHoYo è infatti un fenomeno capace di superare Clash of Clans e di raggiungere risultati da capogiro in pochissimo tempo. A supportare l'RPG con meccaniche da gatcha ci pensa anche e soprattutto la community dei cosplayer.

Genshin Impact si è aggiornato alla versione 4.4, un update che introduce come d'abitudine dei nuovi personaggi, ma che sorprende anche con dei miglioramenti grafici per tutte le versioni. Da un eroe 4 Stelle gratuito, fino ad eventi celebrativi per il capodanno cinese e tanto altro, questa patch è già pronta a lasciare campo libero ai prossimi contenuti. Hoyoverse ha già programmato l'update 4.5 di Genshin Impact, di cui sappiamo in anteprima alcuni dettagli. In attesa di ulteriori informazioni, la temperatura comincia a scendere sotto lo zero.

Attraverso i social media la cosplayer Kawabarker ha condiviso una sua bellissima e glaciale interpretazione di una delle eroine più amate del titolo free to play. In questo cosplay di Eula da Genshin Impact assistiamo alla danza dell'onda luccicante della discendente del tirannico e temuto Clan Lawrence. Prese le distanze dalla sua famiglia ed entrata a far parte dei Cavalieri di Favonius, di cui è capitano del reparto di ricognizione, negli scatti condivi dall'artista possiamo ammirarla in diverse pose, gelide e con lo spadone sguainato.