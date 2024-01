Si può dare di più: 5 grandi delusioni del 2023

Il 2023 è stato pieno di giochi memorabili e dalle qualità eccezionali (come ci ricorda la top 10 dei migliori giochi del 2023 secondo Metacritic), ma non sono mancate anche grosse delusioni provenienti da titoli che potevano e dovevano dare molto di più.

Le opere elencate di seguito non sono necessariamente brutte (come invece lo sono quelli citati nel nostro speciale sui peggiori giochi del 2023), ma senza dubbio parliamo di produzioni che non hanno centra il bersaglio rivelandosi al di sotto delle aspettative. Ecco dunque le 5 più grandi delusioni del 2023:

Call of Duty Modern Warfare III

Vari report lo hanno rivelato: Call of Duty Modern Warfare III era stato inizialmente concepito come un DLC del predecessore, e la sua originale natura si riflette in quello che si può considerare tra i Call of Duty principali meno riusciti di sempre. Oltre a una campagna single player estremamente sottotono e dalla durata fin troppo risicata, il titolo sviluppato da Sledgehammer Games non ha convinto del tutto nemmeno in ottica multiplayer online, ed anche la modalità Zombie non ha entusiasmato i fan come sperato. La speranza è che si tratti soltanto di un passo falso e che già con la prossima iterazione del brand si ritorni su vette qualitative molto più lusinghiere.

Crash Team Rumble

Praticamente nessuno si è accorto dell'esistenza di Crash Team Rumble, spin-off multiplayer di Crash Bandicoot finito subito nel dimenticatoio poco dopo l'esordio sul mercato nel giugno del 2023. Complice anche una certa povertà di contenuti, l'opera targata Toys For Bob non è riuscita ad entusiasmare i giocatori e non è stata in grado di rivelarsi interessante agli occhi del pubblico. Un peccato perché Crash Team Rumble qualche spunto interessante lo aveva pure grazie al suo mix di Platform e Strategia, non sufficiente però per farlo emergere dalla massa.

Exoprimal

Negli ultimi anni Capcom si è distinta come una delle compagnie nipponiche più in forma, capace di ottenere grandi favori di critica e pubblico con la maggior parte dei suoi giochi. Ma nell'anno in cui la casa di Osaka viene persino nominata al GOTY dei The Game Awards grazie a Resident Evil 4 Remake c'è stato spazio anche per Exoprimal, un prodotto che non si è dimostrato all'altezza degli standard tipici dell'azienda nipponica. Ripetitivo, poco stimolante e dai contenuti limitati, lo shooter multiplayer a base di dinosauri non è riuscito ad imporsi come una scelta imperdibile per gli appassionati di giochi online.

Redfall

Uno dei più più controversi e discussi di tutto il 2023. Atteso come esclusiva Microsoft di punta per PC e Xbox Series X/S, Redfall ha finito con il lasciare un profondo amaro in bocca a critica e giocatori, rimasti insoddisfatti dal gameplay, dalle idee e dai tanti problemi tecnici che hanno afflitto l'opera targata Arkane Austin al lancio. Anche nei mesi successivi la situazione non è migliorata più di tanto, complici aggiornamenti dalla frequenza irregolare che non hanno sistemato tutte le problematiche emerse. Risultato finale: Redfall non ha attirato troppi giocatori ed è stato velocemente abbandonato già pochissimo tempo dopo l'uscita.

The Last of Us Parte I per PC

Complice la caratura del nome e la grande accoglienza ricevuta dalla versione PS5 mesi prima, c'era una certa attesa tra i giocatori PC per l'esordio di The Last of Us Parte I, evento che ha portato la serie Naughty Dog per la prima volta fuori dai confini PlayStation. Tuttavia quello che doveva rivelarsi un debutto d'impatto ha finito con il deludere tutti: la versione PC del remake di The Last of Us si è presentata al lancio martoriata da una notevole sequenza di bug, glitch e problemi tecnici anche piuttosto gravi che hanno impedito al gioco di esprimere al meglio il suo elevato potenziale anche in questa nuova veste. Le successive patch hanno provato a risollevare la situazione per quanto possibile, ma ormai il danno era fatto.