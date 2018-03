Daredevil, Agents of S.H.I.E.L.D. e The Walking Dead: le Top news di ieri in Serie TV

Mentre il produttore esecutivo di, ha rivelato di avere un'ottima idea per rilanciare la serie,ha dovuto spiegare ai fan le ragioni per cui, nonostante il suo indicibile successo, verrà cancellata dopo la terza stagione.

The Walking Dead fra cambiamenti e spin-off futuri

Con l’ottava stagione ormai vicina alla conclusione, i produttori di The Walking Dead devono pensare al futuro della serie, soprattutto dopo le recensioni tiepide che pubblico e critica stanno riservando allo show da troppo tempo. Secondo Greg Nicotero, la soluzione ideale per rilanciare il serial sarebbe uno spin-off ambientato in inverno, capace di ricreare alcune delle atmosfere più apprezzate e riuscite dell’intero fumetto di Robert Kirkman. A partire dai prossimi episodi, intanto, Angela Kang sostituirà Scott Gimple nel ruolo di showrunner, e avrà il non facile compito di catturare e riproporre il feeling delle passate stagioni, così che The Walking Dead possa tornare ai fasti di una volta.



Daredevil: la terza stagione esplorerà il passato di Karen Page

Come ormai sappiamo, sono da tempo iniziate le riprese della stagione di Daredevil, la quale dovrebbe svelare non pochi retroscena su un importante personaggio della serie e del cosiddetto Netflixverse. Le nuove foto provenienti dal set rivelano che nella stagione visiteremo la città natale della bionda Ellen Page ed esploreremo finalmente il suo misterioso passato: non è però chiaro che vedremo soltanto dei flashback o se la donna visiterà il suo paese nel presente.



Agents of S.H.I.E.L.D. e le novità su Yo-Yo

Perché l’Agente Elena "Yo-Yo" Rodriguez - interpretata da Natalia Cordova-Buckley - ha perso entrambe le braccia in un recente episodio della quinta stagione di Agents of S.H.I.E.L.D., la donna sfoggerà presto due braccia meccaniche che molto ricordano quelle utilizzate nell’originale controparte cartacea Marvel. A rivelarlo sono stati proprio i Marvel Studios, che recentemente hanno diffuso tramite IGN una prima foto ufficiale del personaggio con i suddetti arti meccanici. Dotata di nuove braccia, e probabilmente di una maggior forza fisica, la donna cercherà (giusta) vendetta contro Ruby?



Gotham è pronta ad introdurre la propria versione del Joker

Per anni ci siamo domandati se Jerome Valeska fosse o meno il Joker di Gotham, e tutti gli indizi sembravano confermare la teoria dei fan. Nei mesi scorsi, tuttavia, è emerso che il talentuoso attore Cameron Monaghan, nel corso della stagione corrente, interpreterà non uno ma ben due personaggi appartenenti alla famiglia Valeska… Proprio il secondo, ancora inedito, dovrebbe diventare “l’uomo pallido e coi capelli verdi” tanto atteso dai fan dello show e dell’Uomo Pipistrello. Il trailer del prossimo episodio, intanto, oltre a giocare sulla possibilità che il personaggio compia il suo esordio prima del previsto, rivela che a breve saremo travolti da un’incredibile ondata di criminalità.



Arrow tra liti e ritorni alquanto inaspettati

Subito dopo la messa in onda dello scorso episodio, la rete statunitense The CW ha rilasciato il promo della puntata di Arrow che potremo visionare giovedì notte, e che a quanto pare ci proporrà una furibonda lite (con annessa scazzotata) fra gli storici colleghi Oliver Queen/Green Arrow (Stephen Amell) e John Diggle/Spartan (David Ramsey). Secondo le indiscrezioni, sarà proprio il possesso del cappuccio di smeraldo a creare una crepa fra i due vigilanti, entrambi desiderosi di vestire i panni del principale eroe di Star City. E mentre il Team Arrow continua a frammentarsi sempre più, è emersa in rete la notizia che l’ultimo episodio della stagione, la cui trasmissione è attualmente prevista per il 17 maggio, vedrà tornare in Arrow un fondamentale regular di Legends of Tomorrow: dopo una lunga, lunghissima assenza, anche Sara Lance/White Canary (Caity Lotz) è prossima a tornare a Star City! Ma come reagirà alla vista di Black Siren, la doppelganger della sua compianta sorella?



Una Serie di Sfortunati Eventi ha ormai i giorni contati!

Una Serie di Sfortunati Eventi si è confermato negli anni una delle aggiunte più valide all'interno dell'immenso catalogo di Netflix, riuscendo a conquistare un ampio numero di fan e facendo registrare ottimi ascolti. Eppure, secondo quanto dichiarato da Neil Patrick Harris, l'universo dello show sarebbe talmente vasto da perderci la testa e difficile da raccontare in modo sistematico e coerente, episodio dopo episodio. Al fine di non compromettere la qualità di quanto prodotto, a suo avviso era dunque necessario sapere esattamente quando e dove fermarsi.