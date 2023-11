Daredevil, l'eroe mascherato torna con 20 anni di ritardo e il prototipo giocabile per PS2

Daredevil The Man Without Fear, il gioco del supereroe che non fu e che non è mai approdato su PlayStation 2, è finalmente giocabile nella sua versione embrionale. Incredibile, ma vero: dopo quasi vent'anni dalla sua dipartita, il mondo videoludico ha accolto a braccia aperte Daredevil The Man Without Fear a seguito della sua riesumazione.

Più nello specifico, parliamo della pubblicazione del prototipo del titolo ad opera di Hidden Palace, il quale offre ad ogni giocatore la possibilità di scoprire qual era il concept alla base dell'esperienza. Daredevil è tornato, ma non come immaginavate voi. Si attende ancora l'arrivo di un gioco next-gen di Daredevil dopo che Troy Baker ha stuzzicato i fan con alcune sue dichiarazioni negli anni passati, ma mentre l'eroe aspetta a tornare sulla scena del panorama videoludico è possibile giocare con mano The Man Without Fear per la prima volta.

Nella copia trapelata parrebbero esservi tutti i contenuti realizzati prima che il progetto andasse definitivamente alla deriva. Il febbraio 2003 non fu più l'anno di Daredevil e del suo ingresso trionfale su PC, PS2 e Xbox, ma che forse sia giunto il momento di riportare in auge uno degli eroi più amati dai fan Marvel? L'uscita di Marvel's Spider-Man 2 e la presenza di possibili DLC a tema Daredevil in arrivo potrebbero essere solo l'inizio? Potrebbero fungere da apripista per molto altro?