Daredevil potrebbe esordire su PS5, Xbox Series X e PC, secondo un rumor

Stando a quando emerge dai rumor della rete, un gioco sull'eroe della Marvel Daredevil potrebbe essere in sviluppo per le console next-gen PlayStation 5, Xbox Series X e per PC e dovrebbe arrivare sugli scaffali entro due anni.

Il rumor è stato lanciato su 4Chan da un sedicente insider della Marvel e potrebbe essere quindi privo di fondamento. In ogni caso, secondo il post, il gioco di Daredevil dovrebbe concentrarsi su un'esperienza narrativa per giocatore singolo e potrebbe essere pubblicato tra la fine del 2021 e l'inizio del 2020 su PS5, Xbox Series X e PC. L'impianto del gioco dovrebbe basarsi su una struttura open world, proiettando i giocatori in una Chicago dallo stile moderno, con elementi dark e combattimenti esclusivamente corpo a corpo simili a quelli di Arkham.

Il presunto Daredevil dovrebbe poter contare su un sistema di indagini simile a quanto visto nel franchise di Batman. Inoltre, il nemico designato per il gioco potrebbe essere Bullseye, con protagonista e villain nel pieno della propria esperienza di vita. Il tutto dovrebbe poi essere spinto dalle capacità hardware delle nuove console, sfruttando a pieno carico le capacità degli SSD.

Insomma, una serie di informazioni allettanti che però al momento non trovano riscontri reali. Per restare in tema di rumor, i fan si stanno scatenando sulle ipotesi relative al prossimo Marvel's Spiderman 2 per PS5. Voi cosa ne pensate?