Daredevil, un gioco next-gen in arrivo? Troy Baker torna a stuzzicare i fan

Gli ultimi avvistamenti del Diavolo di Hell's Kitchen in quel del mondo videoludico risalgono a indiscrezioni emerse nel 2016 e legate ad un gioco di Daredevil cancellato.

Da allora, i giocatori legati all'Uomo senza Paura di casa Marvel ancora non hanno avuto modo di vestirne i panni impugnando un controller. Tra la schiera di appassionati che desidererebbero poter indossare la rossa divisa del supereroe sembra esserci anche un personaggio d'eccezione. Stiamo parlando di Troy Baker, voce e volto più che noti in campo videoludico. L'attore ha infatti interpretato moltissimi ruoli celebri: tra i tanti possiamo ad esempio citare Joel in The Last of Us o Higgs in Death Stranding.

Ebbene, già nella primavera dello scorso anno, uno scambio di Tweet tra Troy Baker e i vertici di Marvel Games aveva suggerito la possibile esistenza di un progetto a tema. Purtroppo, nel giro di breve tempo era giunta una smentita sull'esistenza di un gioco PS5 e Xbox Series X su Daredevil. Ora, tuttavia, Troy Baker torna a stuzzicare i fan dal proprio account Twitter. L'attore ha infatti rilanciato il cinguettio di un fan che si domandava quanto segue: "Possiamo avere un grandioso gioco open world di Daredevil con Troy Baker a interpretarlo e con la possibilità di giocare anche come Matt Murdock per difendere le persone in tribunale? Magari anche collocandolo nello stesso universo del Marvel's Spider-Man di Insomniac Games!". Troy Baker non ha offerto commenti, limitandosi all'emoticon sospetta che potete visionare in calce a questa news. Che qualcosa sia effettivamente in cantiere? Al momento è impossibile dirlo, ma il cinguettio è stato sufficiente a scatenare entusiasmo tra i fan di Daredevil!