Daredevil su PS5 e Xbox Series X? Purtroppo, sembrerebbe di no!

Nel corso del mese di marzo erano emersi alcuni primi rumor sull'arrivo di un possibile gioco su Daredevil per PS5 e Xbox Series X. Mai ufficialmente confermati, questi ultimi avevano comunque rapidamente attirato l'attenzione dei giocatori amanti dell'eroe Marvel.

Ulteriore trambusto si è creato nelle ultime ore, in seguito ad un breve scambio di Tweet tra Troy Baker (interprete di, tra gli altri, Joel in The Last of Us e Higgs in Death Stranding) e Bill Rosemann, Vice Presidente e responsabile creativo per Marvel Games. Sul social network, l'attore aveva infatti espresso il desiderio di poter vestire in futuro i panni di Spider-Man, ma la risposta giunta dal dirigente Marvel lo aveva rapidamente classificato come, piuttosto, "un uomo senza paura".

I fan di Daredevil hanno colto immediatamente il riferimento al Diavolo di Hell's Kitchen, interpretando il cinguettio come un teaser. Dalle pagine del proprio account Twitter ufficiale, Rosemann è tuttavia tornato a pronunciarsi sull'argomento, pubblicando il seguente messaggio: "Dall'ufficio di Nelson & Murdock: nonostante Bill ammiri moltissimo l'Uomo Senza Paura, non c'è alcun gioco su Daredevil in sviluppo. Il Tweet di Bill a Troy Baker era il riconoscimento di un loro desiderio condiviso di creare il suddetto gioco e Bill si scusa per qualsiasi confusione generata dal suo Tweet".

Insomma, mentre el frattempo infuriano le discussioni anche su di una possibile Quarta Stagione di Daredevil su Disney+, sul fronte videoludico sembrerebbe di trovarsi di fronte ad una vera e propria smentita: voi cosa ne pensate?