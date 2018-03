Daredevil, The Flash, Legion, Luke Cake e The Walking Dead, le Top news Serie TV di ieri

Mentre si avvicina l’esordio delle nuove stagioni di, il noto fumettistaè intervenuto personalmente sui recenti sconvolgimenti proposti dai produttori di

Robert Kirkman commenta il sentiero imboccato da The Walking Dead

Sebbene la controparte live-action del suo personaggio preferito sia recentemente uscita di scena, il leggendario fumettista Robert Kirkman, creatore dell’omonimo fumetto cui è ispirata la serie di The Walking Dead, ha affermato di non essere affatto preoccupato. Al contrario, l’artista si è detto ‘eccitato’ all’idea che la serie possa prendersi qualche licenza e distaccarsi leggermente dal fumetto.

The Flash e il Flashtime

Chiamate a vestire nuovamente i panni di Jay Garrick e Jesse Quick, le guest star di The Flash, John Wesley Shipp e Violett Beane, prima ancora della messa in onda dell’episodio di ieri, hanno cercato di spiegare al pubblico cosa sia il misterioso “Flashtime”, ossia il nuovo potere che Barry Allen ha esibito durante il proprio processo per ritagliarsi un momento di privacy con la moglie Iris West Allen.

Jessica Jones si prepara a tornare su Netflix

Dal momento che la seconda stagione di Jessica Jones è sempre più vicina al proprio esordio, Marvel diramato in rete la lista con i titoli degli episodi, rilasciando una serie di poster firmati da grandi disegnatori. La showrunner Melissa Rosenberg ha invece rivelato di aver reclutare un team di registe tutto al femminile per raccontare la storia dell'investigatrice privata dotata di una forza sovrumana. L’indiscussa star del serial, Krysten Ritter, ha infine rivelato ai microfoni di Collider di essersi ormai abituata a Jessica Jones e alla sua tipica oscurità: mentre in passato si sentiva quasi schiacciata da questo non proprio facile ruolo, oggi afferma di aver trovato un certo equilibrio.

Luke Cage ci proporrà le sue nuove avventure nel mese di giugno

Netflix e Marvel Studio hanno confermato ufficialmente che la seconda stagione di Luke Cage, serial sull'indistruttibile eroe della Marvel, debutterà il prossimo 22 giugno in tutto il globo. Per l’occasione, la Casa delle Idee ha rilasciato in rete il primo teaser trailer della stagione, la quale ci mostra il nuovo status quo del protagonista: dopo aver riabilitato il proprio nome, Luke Cage sembra essere diventato una celebrità!

Daredevil rientra in azione!

Rimanendo in tema Defenders, Joe Quesada ha diffuso in rete un primo artwork della terza stagione di Daredevil, in cui il Diavolo di Hell’s Kitchen salta da un palazzo. Sebbene la trama della stagione sia ancora top-secret, è emerso in rete che questa prenderà spunto dalla famosa run a fumetti Rinascita (Born Again) di Frank Miller.

Iron Fist si mostra in un nuovo artwork

Sebbene Netflix non abbia ancora rivelato alcuna finestra di lancio per la seconda stagione di Iron Fist, un artwork diffuso da Joe Quesada ci ha nuovamente mostrato il suo protagonista, Danny Rand. Interpretato da Finn Jones, che ne ha vestito i panni sia nella serie omonima che in The Defenders, il combattente di casa Marvel sembra intento ad allenarsi per perfezionare la propria tecnica.

Legion continuerà a ruotare sulla percezione della realtà di David

La star Dan Stevens, interprete di David Haller in Legion, ha rivelato che la seconda stagione dello show potrebbe includere addirittura il padre del protagonista, ossia il Charles Xavier, che nei film legati all’universo X-men è stato interpretato da attori del calibro di Patrick Stewart e James McAvoy. Mentre è ancora incerta la presenza del Professor X, la show continuerà ad affrontare le tematiche legate alla percezione della realtà di David, lasciando però al pubblico il compito di stabilire cosa sia reale e cosa no.