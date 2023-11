Daredevil The Man Without Fear: il videogioco del supereroe che non è mai uscito

Un team ha scoperto il prototipo di Daredevil: The Man Without Fear, un gioco previsto per PlayStation 2, Xbox e PC, inizialmente battezzato con il semplice nome di Daredevil: The Video Game e poi cancellato.

Il progetto prevedeva come protagonista l'iconico personaggio Marvel ed era un gioco d'azione beat 'em up in terza persona basato sul fumetto del supereroe ideato da Frank Miller sviluppato dallo studio di 5.000 Ft. Il gioco doveva essere pubblicato da Encore Inc. ed era in sviluppo per PlayStation 2, Xbox e PC.

Già alcuni anni fa erano emersi i dettagli su un gioco di Daredevil cancellato negli anni 2000, ma la pagina che svela i retroscena del progetto raccoglie ora numerose informazioni su ciò che avrebbe dovuto essere e che, infine, non è stato.

La trama del gioco, ad esempio, consisteva in una storia originale basata sul fumetto Elektra Lives Again, a partire dall'arcinemico di Daredevil, The Kingpin, che era stato presumibilmente assassinato, provocando una guerra tra le bande rivali che occupavano Hell's Kitchen. Le bande si contendevano il potere in tutta la città, portando così alla resurrezione di Elektra.

Stando alla fonte originale, il prototipo giunge da uno sviluppatore anonimo che ha lavorato al progetto, il quale ha avuto una travagliata fase di progettazione, fino alla sua definitiva cancellazione. Nel frattempo, negli ultimi anni si vociferava di un gioco next-gen di Daredevil, di cui tuttavia poi si sono perse le tracce.