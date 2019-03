Dario Argento presenta Dreadful Bond, lanciata la campagna su Kickstarter

Dario Argento e Clod Studio annunciano il lancio della campagna di crowdfunding su Kickstarter per la racconta fondi per Dreadful Bond: il ricavato servirà per terminare i lavori e per iniziare lo sviluppo del titolo anche per PlayStation 4.

La collaborazione, già svelata nei giorni scorsi con immagini teaser su Facebook, è nata grazie alla vicinanza e alla prossimità del genere di cui fa parte Dreadful Bond ai film scritti, girati e prodotti dal maestro del brivido, che si lancia ora in un medium per lui quasi del tutto nuovo: il videogioco. Dario Argento non ha accostato il proprio nome solo al videogioco, ma anche al cortometraggio che accompagna il lancio della campagna Kickstarter dedicata al progetto, partecipando all’ideazione del soggetto e affiancando i narrative designer nel lavoro di scrittura dello scenario di Dreadful Bond: grazie al suo ruolo di supervisore artistico, il regista di fama internazionale metterà un’importantissima impronta sull’intero percorso di sviluppo del prodotto. "Dreadful Bond è un progetto che si avvicina molto alle mie tematiche, ai miei film, ai miei sogni, ha qualcosa di profondo e che mi ha colpito subito. Mi sono lasciato trasportare da Clod Studio in questo nuovo viaggio" ha detto il maestro del brivido, che dopo decenni di successi non vuole fermarsi e vuole continuare a stupire il mercato dell’intrattenimento.

Dreadful Bond, realizzato da Clod Studio, ci porterà a esplorare la dimora della famiglia Wharton, un maniero abbandonato i cui segreti dovranno essere sviscerati dal giocatore, nei panni di un personaggio dall’identità sconosciuta. Giocato interamente in prima persona, Dreadful Bond non avrà un’interfaccia grafica, ma solo sonora: ogni azione possibile, infatti, sarà accompagnata da un feedback audio che permetterà al giocatore di scoprire dettagli sempre più importanti su quello che è accaduto nello scenario nel quale si trova. Raccogliendo indizi e risolvendo enigmi, il giocatore avrà la possibilità di ricordare gli atroci atti commessi nella magione e scoprire di chi sta vestendo i panni. Realizzato con Unreal Engine 4, Dreadful Bond avrà dalla sua un’attenta costruzione degli ambienti (realizzati con la tecnica della fotogrammetria e figli di una profonda analisi del territorio italiano) che fanno da palcoscenico a una vicenda pregna di esoterismo e alchimia.

La campagna su Kickstarter, lanciata oggi, punta a raccogliere 60.000 euro nell’arco di trenta giorni e avrà tra i pledge a disposizione di tutti i donatori anche la possibilità di ricevere una esclusiva copia boxata, prodotta in un’edizione limitata da cento pezzi e numerata, di Dreadful Bond autografata da Dario Argento e la storia a fumetti che racconterà le origini della vicenda narrata nel gioco, anche in questo caso autografata dal maestro del brivido.