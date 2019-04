Dario Argento presenta For Bridget, il cortometraggio di Dreadful Bond

Il maestro dell'horror Dario Argento firma "For Bridget", il cortometraggio di Dreadful Bond che lancia la campagna Kickstarter della nuova avventura horror degli autori italiani di Clod Studio.

Realizzato con l'Unreal Engine 4 utilizzando il medesimo motore grafico del gioco, il corto propostoci dal regista, sceneggiatore e produttore cinematografico romano conosciuto in tutto il mondo per i suoi capolavori del brivido come Phenomena, Profondo Rosso o Suspiria ci immerge nelle angoscianti atmosfere della tenuta Wharton.

L'avventura a tinte oscure di Clod Studio e Dario Argento sarà narrata con una telecamera rigorosamente in soggettiva per farci vivere in prima persona le paure del nostro intrepido alter-ego, un personaggio dall'identità sconosciuta che dovrà esplorare la villa per ricomporre il puzzle dei ricordi degli atroci delitti commessi nella tenuta da parte della famiglia che la abitava.

Negli scorsi mesi, anche un altro regista di fama internazionale si è cimentato in un cortometraggio a tema videoludico: stiamo parlando ovviamente di Neill Blomkamp (District 9, Humandroid ed Elysium) e del suo splendido trailer live action Convinction, un filmato ambientato nella dimensione aliena di Anthem.

Qualora foste interessati al progetto di Dreadful Bond, in calce alla notizia trovate il link della campagna di raccolta fondi su Kickstarter che si protrarrà fino al 25 aprile. L'esito del crowdfunding privato, come spesso avviene in questi casi, determinerà il destino di questo progetto, il cui lancio dovrebbe avvenire nel 2020 su PC.