Dark Alliance: il 96% delle copie vendute in UK sono su PlayStation

Dungeons & Dragons Dark Alliance è disponibile dallo scorso 22 giugno e iniziano ad emergere i primi dati di vendita, almeno per quanto riguarda il mercato del Regno Unito. Stando a quanto riportato dal portale GamesIndustry, il revival della serie Dark Alliance nell'ultima settimana non è andato oltre la 23° posizione in classifica.

La statistica più curiosa arriva però dai dati di vendita delle copie fisiche tra le console Sony e Microsoft, dove si segnala un enorme divario tra le due parti: il 96% delle vendite è avvenuto sui sistemi PlayStation (per la precisione il 54% su PS5 e il restante 42% su PS4), lasciando quindi alle versioni Xbox Series X/S e Xbox One un misero 4%. Come accennato, il dato riguarda unicamente le versioni su disco, non contando quindi i risultati in termini digitali. Il tutto senza dimenticare che Dark Alliance è disponibile su Xbox Game Pass sin dal giorno di lancio, motivo per cui la maggior parte degli utenti Xbox potrebbero averlo già giocato grazie al servizio d'abbonamento.

Ciò comunque non toglie il fatto che si tratti di un notevole divario tra le due parti, e di come la maggioranza di copie fisiche vendute in UK riguardi PS5 nonostante in quest'ultimo caso esista anche l'edizione esclusivamente digitale della console next-gen di Sony. Se al momento ancora non lo avete provato, la nostra recensione di Dungeons & Dragons Dark Alliance potrebbe spingervi a dargli una chance nonostante determinati limiti riscontrati.