Dark Alliance, l'Action RPG di D&D: 20 minuti di gameplay, tra Drizzt e altri protagonisti

Dopo aver confermato l'assenza di cross-play da Dark Alliance, il team di sviluppo dell'Action RPG ambientato nel mondo di Dungeons & Dragons offre un interessante assaggio del titolo.

Gli autori di Tuque Games hanno infatti condiviso una sessione di gameplay del titolo della durata di ben 20 minuti. Nello specifico, si tratta di una intera missione parte dell'atto introduttivo di Dark Alliance. Protagonisti di questa porzione di avventura sono quattro personaggi d'eccezione, ovvero Drizzt Do'urden, Cattie Brie, Wulfgar, e Bruenor Battlehammer. Tutti giocabili, questi ultimi animeranno una nuova epica avventura tra i meandri dei Reami Dimenticati. Per osservarli in azione, potete dedicarvi alla visione del nuovo gameplay: lo trovate direttamente in apertura a questa news. Cosa ve ne pare del ritorno di Dark Alliance?

Erede spirituale - a ben 15 anni di distanza - del Baldur's Gate: Dark Alliance dell'epoca PlayStation 2, il nuovo Dark Alliance arriverà nelle mani dei videogiocatori il prossimo 22 giugno 2021. La nuova epopea a tema Dungeons & Dragons sarà disponibile su molteplici piattaforme, con l'uscita in programma su PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X|S, Xbox One e PC. Nel frattempo, sulle pagine di Everyeye trovate una ricca anteprima dedicata a Dark Alliance e firmata dal nostro Giovanni Calgaro.