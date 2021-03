Dark Alliance: l'action-RPG di Dungeons & Dragons ha una data, nuovo gameplay trailer

Protagonista di un nuovo approfondimento pubblicato sulle pagine del PlayStation Blog, Dark Alliance, il nuovo action-RPG ambientato nell'universo di Dungeons & Dragons, ha ricevuto una data di lancio ufficiale.

Come svelato al termine del nuovo esplosivo trailer accompagnato dall'inconfondibile voce di Ozzy Osbourne, Dark Alliance è in dirittura d'arrivo il 22 giugno 2021 su PC, PlayStation 5, Xbox Series X|S, PlayStation 4 e Xbox One, con i pre-ordini già disponibili.

Jeff Hattem, leader di Tuque Games, è tornato a parlare del seguito spirituale di Baldur's Gate Dark Alliance, discutendo degli elementi cruciali su cui la produzione si basa:

"Il mio amore per Dungeons & Dragons è il motivo per cui ho iniziato a lavorare ai videogiochi e lo stesso vale per molti membri del team qui a Tuque. È un sogno che diventa realtà per noi portare in vita il mondo di Icewind Dale in un gioco di ruolo d'azione con combattimenti esplosivi ed un gameplay cooperativo e dinamico. In Dark Alliance tu e fino a tre altri amici assumerete i ruoli dei quattro personaggi più iconici di D&D creati da R.A. Salvatore - Drizzt, Cattie-brie, Bruenor e Wulfgar - mentre respingono un assalto di mostri che hanno invaso Icewind Dale alla ricerca di un potente artefatto: il Crystal Shard".



Il focus di Dark Alliance sarà il combattimento, con i giocatori che avranno a loro disposizione numerosi strumenti e più di 50 abilità da apprendere e perfezionare lungo il corso dell'avventura. Gli sviluppatori parlano di Emergent Combat: un sistema che permetterà sin da subito di imparare le basi degli scontri e divertirsi senza troppi fronzoli, ma che lascerà spazio ad approfondimenti per chi è in cerca di un'esperienza più profonda e complessa.

Il senso di progressione sarà completamente in mano al giocatore, che sarà libero di scegliere in quale ordine affrontare le missioni. Gli sviluppatori invitano infine gli utenti a collaborare fra loro e ad esplorare in modo approfondito le mappe al fine di scovare tutti i segreti che vi sono celati. Per tutti gli altri dettagli vi rimandiamo alla nostra Anteprima di Dark Alliance.