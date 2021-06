Dark Alliance avrà sei livelli di difficoltà e nemici dalle abilità uniche

Con Dungeons & Dragons Dark Alliance che si sta avvicinando sempre di più al suo esordio sul mercato, Tuque Games fornisce ulteriori dettagli sulle caratteristiche ludiche della sua opera che riporterà in scena la serie di Dark Alliance sotto una nuova veste.

Jean-Francois Champagne, lead mission designer del titolo, ha rivelato che Dark Alliance offrà sei diversi livelli di difficoltà, definiti all'interno del gioco Challenge Ratings. Più il Challenge Rating è alto, maggiori saranno le ostilità da affrontare, con missioni che potrebbero anche richiedere molto più tempo per essere completate. "Dipende dal Challenge Rating, che equipaggiamenti hai attivato, quante mosse speciali hai sbloccato, e quante persone sono nel tuo party", spiega Champagne, che aggiunge: "Ottenere loot ed ottenere il giusto equipaggiamento è importante per avanzare e progredire attraverso i maggiori livelli di difficoltà".

Attraverso la spesa di cristalli, i giocatori potranno potenziare le loro dotazioni presso il mercante e prepararsi così alle sfide che li attendono avanzando nell'avventura. A proposito del comportamento dei nemici che incontreremo lungo il cammino, Champagne spiega che "La loro diretta I.A. non cambia abitudini, ma più nemici saranno capaci di attaccarvi contemporaneamente, facendo sembrare gli scontri molto più aggressivi. L'Elite System genererà per loro abilità uniche che vi costringeranno ad adattarvi ad ogni incontro in maniera un poco diversa".

Dungeons & Dragons Dark Alliance debutterà su PC, PS5, PS4, Xbox Series X/S e Xbox One il prossimo 22 giugno. Per approfondire potete visionare un video gameplay di Dark Alliance, così come scoprire le nostre impressioni su Dark Alliance.