Dark Alliance combatte in video: alla scoperta dell'action hack n slash di D&D

Abbiamo provato a lungo Dark Alliance, il nuovo hack'n'slash ambientato nel mondo di Dungeons and Dragons, e le nostre impressioni sono molto positive.

La passione del team di Tuque Games per le atmosfere, la narrazione e i protagonisti di Dungeons & Dragons traspare nell'esperienza di combattimento plasmata dagli autori al seguito di Jeff Hattem: Dark Alliance nasce infatti con l'ambizione di raccogliere l'eredità spirituale di Baldur's Gate Dark Alliance, riportando in vita il mondo di Icewind Tale con un progetto incentrato sul gameplay cooperativo.

Il cuore pulsante del titolo sarà quindi il suo combat system, come testimoniato dalle oltre 50 abilità da apprendere e dalla pletora di equipaggiamenti da ottenere progredendo nella storia e dando sfogo alla furia del proprio alter-ego nelle attività da scegliere liberamente. Il lancio di Dark Alliance è previsto per il 22 giugno su PC, PS4, Xbox One, PlayStation 5 e Xbox Series X/S.

Se volete saperne di più su questo interessante progetto, vi invitiamo a rimanere sulle pagine di Everyeye.it per immergervi nelle atmosfere dell'ultimo hack n slash di Tuque Games con la nostra prova di D&D Dark Alliance a firma di Giovanni Calgaro. Ma prima, date un'occhiata al video in calce alla notizia e fateci sapere che cosa ne pensate di Dark Alliance.