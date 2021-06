Dark Alliance: combattimenti, progressione RPG e abilità degli eroi nel nuovo video

In vista della data d'uscita di Dark Alliance, i ragazzi di Tuque Games confezionano il più classico degli Overview Trailer per illustrare i punti di forza dell'esperienza di gioco offerta dal loro prossimo action ruolistico ambientato nell'universo di Dungeons & Dragons.

Tra giganti del gelo, draghi bianchi e beholder, il nuovo filmato proposto dagli autori canadesi di Tuque Games ci rituffa nelle atmosfere a tinte oscure dei Reami Dimenticati per farci familiarizzare con le tecniche di combattimento e le abilità da evolvere assumendo il controllo di Wulfgar, Bruenor Battlehammer, Drizzt Do'urden e Cattie Brie.

Di particolare interesse sono poi gli spezzoni del video dedicati alle ambientazioni da esplorare, come pure il passaggio in cui viene descritto il "social hub" al quale accedere per cimentarsi nelle sfide dell'avventura in compagnia dei propri amici. Ciascun utente potrà potenziare liberamente le caratteristiche dell'eroe attraverso uno skill tree con ramificazioni che, nelle intenzioni degli sviluppatori, daranno modo ai giocatori di far aderire il personaggio ai propri gusti ed esigenze.

Nell'attesa che si faccia il 22 giugno per reimmergerci nelle battaglie orchesche di Icewind Dale su PC, PS4, Xbox One, PS5 e Xbox Series X/S (gratis dal lancio su Xbox Game Pass), vi ricordiamo che sulle pagine di Everyeye.it potete approfondire ulteriormente la conoscenza di questo progetto leggendo la nostra anteprima di Dark Alliance a firma di Giovanni Calgaro.