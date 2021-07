Dark Alliance, disponibile il primo grande update: la lista delle modifiche

Dark Alliance, l'action RPG ambientato dell'universo di Dungeons & Dragons, è arrivato lo scorso 22 giugno su PlayStation 4, PS5, Xbox One, Xbox Series X|S e PC non mancando di generare qualche polemica a causa dei bug e dei problemi presenti nella build di lancio. C'era quindi grande attesa per la prima grande patch, arrivata proprio quest'oggi.

La patch 1.16 di Dark Alliance interviene su alcune delle criticità più importanti della produzione, purtroppo però il changelog fornito dagli sviluppatori non si è addentrato nei dettagli:

Migliorie alla latenza nel multigiocatore;

La chat vocale ora rimane abilitata quanto si torna a Kelvin's Cairn;

Migliorie al lock-on della telecamera;

Migliorie all'interfaccia utente;

Migliore agli attacchi con teletrasporto dei nemici;

Risolti i blocchi alla progressione che si verificavano al respawn dei giocatori con la morte dei boss;

Cambiamenti al bilanciamento e migliorie alla meccanica del tethering.

I giocatori che hanno già avuto modo di scaricare e testare la patch segnalano che è stato anche rimosso un noto exploit legato al loot e che sono stati risolti i problemi che impedivano ai giocatori di effettuare l'upgrade da PS4 a PlayStation 5. Non è ancora chiaro, invece, in che modo è stato bilanciato il gameplay. Intanto, se volete saperne di più sul gioco, potete leggere la nostra recensione di Dungeons & Dragons Dark Alliance, che ricordiamo essere incluso nel catalogo di Xbox Game Pass per PC, console e cloud.