Dark Alliance: su next-gen arriverà il supporto allo split-screen, ma dopo il lancio

Se siete amanti delle modalità cooperative a schermo condiviso, sappiate che anche Dark Alliance supporterà questa funzione. Ad annunciarlo sono stati gli stessi sviluppatori sui canali social ufficiali, sebbene tale feature non arriverà subito e non potrà essere sfruttata su tutte le piattaforme.

Stando infatti ad un recente tweet della software house, Dark Alliance riceverà nel corso dell'estate 2021 il suo primo contenuto aggiuntivo gratuito che consisterà appunto nella possibilità di giocare l'intera avventura in split-screen con un altro giocatore. Purtroppo non tutti potranno godere di questo piccolo extra, dal momento che le uniche versioni che supporteranno lo schermo condiviso saranno quelle "next-gen", ovvero PC, PlayStation 5 e Xbox Series X|S. Ciò significa che il DLC gratuito in questione non verrà pubblicato su PlayStation 4 e Xbox One, piattaforme sulle quali la cooperativa sarà disponibile solo online con i giocatori sulla stessa piattaforma. A questo proposito, infatti, vi ricordiamo che Dark Alliance non supporterà il cross-play.

Per chi non lo sapesse, il gioco arriverà il prossimo 22 giugno 2021 su PlayStation 4, Xbox One, PlayStation 5, Xbox Series X|S e PC. Dark Alliance sarà inoltre disponibile nel catalogo di Xbox Game Pass per PC e console sin dal lancio.