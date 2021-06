D&D Dark Alliance: pregi e difetti del frenetico action cooperativo su Xbox Game Pass

Disponibile sin dal giorno di lancio nella ludoteca di Xbox Game Pass, Dark Alliance è un frenetico action ambientato nel mondo di Dungeons & Dragons: scopriamone i pregi e i difetti nella nostra recensione.

L'opera di Tuque Games segna il ritorno della saga di Dark Alliance dopo sedici anni: il lungo lasso di tempo intercorso dalla pubblicazione dell'ultimo capitolo rende bene l'idea della mole di contenuti inediti e di sorprese, tanto narrative quanto ludiche, che contraddistinguono questo progetto.

La ripartenza da zero viene accompagnata da uno stravolgimento dei canoni del genere hack 'n' slash e da una forte propensione al multiplayer cooperativo, vero e proprio capisaldo dell'avventura su cui si poggia ogni altro elemento contenutistico. L'immersione nell'esperienza di gioco di Dark Alliance viene però minata da un comparto tecnico non all'altezza delle aspettative e, soprattutto, da un sistema di combattimento con nemici dall'intelligenza artificiale non particolarmente evoluta.

Ad ogni modo, le battaglie orchesche di Icewind Dale avranno ufficialmente inizio domani, 22 giugno, su PC, PS4, Xbox One, PS5 e Xbox Series X/S, di conseguenza basta pazientare ancora poche ore prima di saggiare le ambizioni degli sviluppatori e scoprire le reali potenzialità co-op di questo titolo. Per ingannare l'attesa, oltre al video che campeggia a inizio articolo vi invitiamo a leggere anche la nostra recensione di Dark Alliance, nella quale troverete tutti i dettagli sull'esperienza di gioco e sui contenuti dell'ultima fatica action fantasy di Tuque Games.