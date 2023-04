Dark and Darker distribuito 'alla vecchia maniera': il playtest è su BitTorrent

Lo scorso febbraio, i ragazzi di Ironmace hanno promesso che il loro nuovo gioco, Dark and Darker, avrebbe ricevuto un ulteriore playtest prima del lancio in Accesso Anticipato. Da allora, tuttavia, le cose si sono complicate parecchio, dal momento che il titolo è stato rimosso da Steam a causa di una disputa legale con Nexon.

Un breve ripasso per chi ha perso la puntata precedente. Lo studio di sviluppo coreano Ironmace è stato accusato d'aver rubato degli asset da un videogioco cancellato di Nexon, nome in codice P3, e di averli utilizzati in Dark and Darker, un titolo in stile Escape from Tarkov declinato in salsa fantasy medievale. Avvalendosi del DMCA, Nexon ha richiesto ed ottenuto la rimozione di Dark and Darker da Steam, che si apprestava ad entrare nella fase in Accesso Anticipato. Ironmace, precisiamo, ha lavorato a P3 fino alla cancellazione avvenuta nel 2021. Secondo l'accusa avrebbe dunque conservato indebitamente alcuni degli asset appartenenti a quel titolo defunto per riutilizzarli sul loro nuovo gioco.

Arriviamo al presente. Fermamente intenzionati a mantenere la loro promessa, i ragazzi di Ironmace hanno deciso di distribuire il playtest di Dark and Darker "alla vecchia maniera", ossia attraverso BitTorrent, il tutto mentre continuano a lavorare per riportare il loro gioco su Steam. "Siate certi che stiamo lavorando contro il tempo per salvaguardare la continuità di Dark and Darker", hanno scritto sul server Discord ufficiale del gioco. "Sfortunatamente, a causa della complessità della situazione, serve tempo per risolvere la questione di Steam. Per mantenere la promessa fatta ai nostri fan abbiamo dovuto agire alla vecchia maniera".

Ciò significa che tutti i giocatori interessati a provare Dark and Darker sono ora invitati a scaricare il client del playtest affidandosi al protocollo BitTorrent, che spesso e volentieri viene utilizzato anche per fini ben meno onorevoli.

La mossa di Ironmace ha ricevuto il plauso dei fan e ha pure generato un bel po' di ilarità e meme. sia per la bizzarra situazione che è venuta a crearsi (un team accusato d'aver rubato degli asset si affida ad un sistema di sharing solitamente associato alla pirateria), sia perché i videogiocatori più giovani non hanno mai sentito parlare di Torrent.

Se siete interessati, potete trovare le istruzioni per il download sul server Discord del gioco. Il magnet è invece su Twitter, dove i ragazzi di Ironmace sono stati "costretti" a ritornare: hanno sempre utilizzato Discord per gli annunci inerenti al gioco, tuttavia l'applicazione di messaggistica non consente la condivisione dei link per Torrent.