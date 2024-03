Dark and Darker: l'attesa sta per finire, il gioco arriverà su Epic Games Store

Nel corso degli ultimi mesi vi abbiamo parlato più volte di Dark and Darker, il peculiare titolo fantasy le cui meccaniche riprendono quelle tipiche degli extraction shooter. Dopo il successo delle fasi di test su Steam, il gioco è stato rimosso per via delle pesanti accuse mosse da Nexon circa il furto di asset da un progetto cancellato.

Ad oggi, sembrerebbe che la diatriba legale fra Ironmace ed il colosso orientale sia solo un ricordo e, dopo un periodo in cui il gioco è stato venduto in Early Access attraverso il sito ufficiale, è stato confermato l'arrivo su una delle principali piattaforme di distribuzione digitale per PC. Dark and Darker ha infatti una pagina ufficiale sull'Epic Games Store e presto potrà essere acquistato sul negozio dei creatori di Fortnite Capitolo 5. Al momento non si conosce ancora la data d'uscita esatta del gioco su Epic Store, ma è probabile che non manchi molto prima del suo arrivo.

Per chi se lo stesse chiedendo, la versione Steam di Dark and Darker è ancora avvolta nel mistero e non si sa se prima o poi sarà nuovamente possibile acquistare il titolo sul client firmato Valve. Non possiamo escludere che dopo l'arrivo su EGS arriverà anche il turno di Steam.

Nel frattempo, vi ricordiamo che Ironmace ha siglato un accordo con Krafton per portare il titolo su dispositivi mobile.

Su EA SPORTS FC 24 Standard Edition PS5 è uno dei più venduti di oggi.