Dark and Darker: Ironmace vuole provare la sua innocenza con ChatGPT

Avrete sicuramente letto nel corso del weekend in merito alla delicata questione di Dark and Darker, l'Escape From Tarkov in salsa dark fantasy che è stato rimosso da Steam per violazione di copyright.

Mentre l'accusa mossa agli sviluppatori è quella di furto di asset da altri prodotti, i membri di Ironmace stanno provando a fare di tutto per smontare le accuse e dimostrare che il titolo utilizza solo ed esclusivamente elementi creati ad hoc. Uno dei metodi utilizzati dalla software house per provare a dimostrare che le accuse sono false è stato l'utilizzo di ChatGPT, l'ormai celebre chat che permette di interagire con una potente intelligenza artificiale. Tramite questo bizzarro tentativo, il team ha chiesto all'IA di creare più descrizioni di un generico titolo fantasy basato sul PvP al fine di dimostrare che tutte le produzioni di questo genere hanno svariati punti di contatto.

Gli autori di Dark and Darker hanno anche parlato di Nexon, il colosso orientale che è al centro della faccenda. Pare infatti che alcuni sviluppatori stessero realizzando un titolo molto simile al Tarkov-like che, però, è stato improvvisamente cancellato: è stato così che alcuni elementi del team hanno abbandonato Nexon per creare Ironmace e sviluppare un prodotto simile. Gli sviluppatori sostengono che non vi sia stato alcun riciclo di asset da P3 - nome in codice del titolo cancellato - e che, pur essendo ispirato al loro vecchio progetto, Darker and Darker sia un gioco sviluppato da zero.

L'azienda sostiene anche che Nexon non abbia alcuna prova relativa al furto di dati e che non vi siano i presupposti per bloccare il gioco su Steam. Insomma, la questione è parecchio complessa e probabilmente trascorreranno settimane o mesi prima di scoprire se il gioco potrà tornare o meno sullo store di Valve, dove stava riscuotendo un discreto successo grazie alle fasi di prova gratuita.