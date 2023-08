Dark and Darker ha trovato un publisher e sarà disponibile tra poche ore

Nel corso degli ultimi mesi vi abbiamo parlato più volte del controverso Dark and Darker, il titolo che porta le meccaniche degli extraction shooter in un contesto fantasy. Dopo un lungo periodo di silenzio, il team di sviluppo è tornato a farsi vivo, annunciando l'imminente pubblicazione del gioco in versione preliminare.

In seguito alla rimozione da Steam e alla pubblicazione di una beta tramite torrent, gli sviluppatori hanno trovato supporto in Chaf Games, una piattaforma per la distribuzione digitale di videogiochi per PC. Dopo aver annunciato il raggiungimento di un accordo con l'azienda, il team di sviluppo ha confermato anche che il debutto della versione in Accesso Anticipato è imminente e dovrebbe avvenire nelle prossime ore (probabilmente domani per i giocatori italiani). Non a caso, esiste già una pagina di Dark and Darker sullo store di Chaf Games, dove i videogiocatori possono procedere con l'acquisto di una delle due versioni del titolo.

Per il momento non sono chiari i dettagli in merito al futuro del gioco, che a questo punto potrebbe non tornare mai più su Steam in seguito alla rimozione per via dei provvedimenti presi da Nexon. Si tratta però solo di ipotesi e non possiamo escludere che, nel caso in cui la disputa legale dovesse giungere a termine, il client Valve possa nuovamente accogliere il gioco.

Nel frattempo, però, c'è chi sta approfittando del rinnovato interesse per il gioco e sta pubblicando dei giochi probabilmente fake che lo ricordano nelle immagini e nella descrizione. Uno di questi, segnalato da molti utenti sui social, prende il nome di Greed is Good ed è un possibile ripoff di Dark and Darker.