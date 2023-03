Dark and Darker rimosso da Steam: Ironmace accusato d'aver rubato degli asset

Il mese scorso, lo studio di sviluppo coreano Ironmace è stato accusato d'aver rubato degli asset da un videogioco cancellato di Nexon (nome in codice P3) e di averli utilizzati in Dark and Darker, un titolo in accesso anticipato in stile Escape from Tarkov declinato in salsa fantasy medievale.

Le accuse, partite da un sito coreano chiamato This is Game, hanno generato un effetto a valanga culminato infine con la rimozione di Dark and Darker da Steam per volere di Nexon, che ha inviato un ordine di "cessare e resistere" avvalendosi del DMCA. I dipendenti di Ironmace, ricordiamo, hanno lavorato al progetto di Nexon, P3, fino alla cancellazione avvenuta nel 2021. Secondo l'accusa, avrebbero dunque conservato indebitamente alcuni degli asset appartenenti a quel gioco defunto per riutilizzarli su Dark and Darker.

La sparizione di Dark and Darker da Steam è avvenuta nella notte tra il 24 e il 25 marzo: dapprima sono stati rimossi tutti gli asset, le immagini e i video dalla piattaforma, dopodiché sono stati silenziati i server cooperativi e PvP, e infine è stata cancellata la pagina del prodotto. Tutto ciò è avvenuto a qualche settimana di distanza dalle perquisizioni operate negli uffici di Ironmace da parte delle forze dell'ordine, le quali si sono messe alla ricerca dei presunti materiali rubati. Era inizio marzo e lo studio di sviluppo assicurava che "non erano in alcun modo stati utilizzati asset rubati" per creare Dark and Darker, che gli agenti "non avevano trovato nulla" e che i giocatori non avevano nulla di cui preoccuparsi.

Le ultime parole famose, come si suol dire. Nel frattempo Dark and Darker è sparito da Steam, ma Ironmace non si arrende. Sul server Discord ufficiale del gioco, un rappresentate dello studio ha dichiarato: "Stiamo lavorando con i nostri legali per porre rimedio a questo problema nel miglior modo possibile. A causa della delicata natura legale della questione , dobbiamo essere cauti con le dichiarazioni per non aggravare la nostra posizione. Chiediamo la vostra comprensione mentre lavoriamo per riportare il gioco online il più velocemente possibile".