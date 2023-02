Dark and Darker ha rubato gli asset di un gioco cancellato? Gli autori si difendono

Alla fine del 2022 Ironmace ha messo a disposizione su Steam un playtest di Dark and Darker, titolo dalle atmosfere fantasy medievali che prende spunto da giochi molto popolari come Escape From Tarkov e previsto in uscita nella sua versione completa verso la fine del 2023. Già adesso, però, non manca qualche controversia.

Il sito coreano This is Game accusa infatti gli sviluppatori di aver rubato asset e risorse utilizzati per la produzione di un altro gioco di Nexon, nome in codice P3, ora cancellato; il portale sostiene come Ironmace sia in parte composta da ex membri della compagnia, licenziati in precedenza. Nexon ha scartato il precedente progetto a favore di una nuova avventura survival, "P7", il cui sviluppo è cominciato nel 2021 più o meno attorno al periodo in cui Ironmace è diventato realtà.

Dal canto loro, gli autori di Dark and Darker si sono difesi dalle accuse tramite un comunicato sul canale Discord ufficiale del gioco, con il CEO di Ironmace Terence Seung-ha che ha riposto in maniera chiara ai rumor circolati in precedenza: "Voglio rassicurare i fan di Dark and Darker sul fatto che non abbiamo assolutamente rubato asset o codici per realizzare il nostro gioco. Il codice del gioco è stato realizzato da zero e la maggior parte degli asset li abbiamo acquistati dal marketplace di Unreal. Tutti gli altri asset ed i file di game design sono stati creati internamente, ed è già stato tutto verificato da un'agenzia esterna. Per quanto ne sappiamo non si può mettere il copyright su un genere videoludico".

Il CEO parla anche della presunta causa che Nexon avrebbe intentato contro Ironmace per violazione della "legge sulla concorrenza sleale e sulla protezione dei segreti commerciali", sottolineando che è stato citato in giudizio soltanto un singolo membro della compagnia e non l'intera organizzazione. La società ha fiducia nei confronti del proprio dipendente, e lo sosterrà fino a quando non verrà trovatao una risoluzione pacifica tra le parti coinvolte.

Polemiche a parte, Dark and Darker è comunque ancora lontano dalla sua uscita in versione completa, e si aspeta di vederlo nuovamente in azione in una build ulteriormente rifinita.