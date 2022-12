Dark and Darker: Tarkov incontra Skyrim nell'alpha gratis di questo gioco PC

Ad unirsi alla sempre più folta schiera di titoli ispirati ad Escape From Tarkov si è unito in questi giorni anche Dark and Darker, che porta l'esperienza a base di sopravvivenza in un medioevo fantasy.

Il gioco, con visuale in prima persona, non è altro che una reinterpretazione di prodotti come Tarkov e The Cycle Frontier in un'ambientazione completamente diversa. Al posto dei soliti soldati armati di fucili e pistole, in questo caso è possibile vestire i panni di maghi o guerrieri con spada e scudo mentre si addentrano in oscuri dungeon e affrontano sia altri predoni che le creature che popolano questi luoghi.

Sebbene il gioco sia previsto per il Q4 del 2023 e quindi manchi ancora un bel po' di tempo all'uscita, gli sviluppatori hanno deciso di mettere a disposizione di tutti gli utenti PC un primo playtest attraverso Steam. Chiunque fosse interessato a prendere parte all'alpha in maniera completamente gratuita può visitare la pagina ufficiale Steam del gioco e cliccare sul tasto verde con su scritto 'Richiedi l'accesso': nel giro di pochi istanti, il prodotto verrà aggiunto temporaneamente alla vostra libreria digitale, così che possiate scaricare questa versione di prova e avventurarvi nel suo oscuro mondo fantasy.

Per chi se lo stese chiedendo, ecco i requisiti di sistema dell'attuale versione del gioco, che resterà attiva fino alla mattina del 23 dicembre prossimo:

Minimi

Sistema operativo: Windows 10 64-bit o superiore

Processore: CPU Quad Core da 3,0 GHz

Memoria: 8 GB di RAM

Scheda video: Nvidia GeForce GTX 1060 con 3GB di VRAM oppure Radeon RX 580 con 4GB di VRAM

DirectX: Versione 11

Archiviazione: 12 GB di spazio disponibile

Consigliati

Sistema operativo: Windows 10 64-bit o superiore

Processore: CPU Quad Core da 3,6 GHz

Memoria: 16 GB di RAM

Scheda video: Nvidia GeForce RTX oppure Radeon RX5600

DirectX: Versione 11

Archiviazione: 12 GB di spazio disponibile

