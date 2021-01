Dark Deity conquista Kickstarter: finestra di lancio per l'indie ispirato a Fire Emblem

Una nuova produzione firmata da un team indipendente si è affacciata con successo sulle pagine di Kickstarter: il Dark Deity ideato da Charles Moore si appresta a divenire realtà.

Presentato ufficialmente con il gameplay trailer che trovate direttamente in apertura a questa news, il GDR strategico è in dirittura di arrivo su PC. La finestra di lancio ufficiale di Dark Deity colloca infatti l'esordio del gioco nella primavera del 2021, con pochi mesi a separare la produzione dal debutto. Forte di quasi 2.400 sostenitori, per circa 75.000 euro raccolti, il titolo richiama alla mente estetica e meccaniche della serie di Fire Emblem, che ha trovato spazio su Nintendo Switch con l'apprezzato Fire Emblem: Three Houses.



Dark Deity si struttura in 28 capitoli, in cui i giocatori si ritroveranno alla guida di valorosi eroi, in un terra tormentata da guerre e dalla ricerca di un'arcana fonte di potente. Disponendo le proprie unità lungo una struttura a griglia, ci si dovrà aggiudicare la vittoria in scontri strutturati in un combat sytem a turni. Nel mondo di Terrazael, si celano ben 30 personaggi giocabili, ognuno con i propri trascorsi, abilità uniche e personalità. L'evoluzione dei rapporti tra questi ultimi sarà un elemento centrale, con oltre 400 conversazioni uniche in grado di avere effetti sulle dinamiche di gameplay. A delineare l'arsenale a disposizione dei combattenti, troviamo armi e incantesimi, ma anche magici artefatti che generano effetti particolari su chi li porta.



In attesa di apprendere la precisa data di lancio del gioco, è già disponibile la pagina Steam di Dark Deity. Al momento, l'uscita è confermata solamente su PC, ma gli autori puntano a portare il gioco anche su console Sony, Microsoft e Nintendo.