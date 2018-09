Dark Eclipse: il primo MOBA per PS VR ha una data di uscita

Il debutto di Dark Eclipse, il primo MOBA pensato per Playstation VR è più vicino di quanto pensiate: nella giornata di oggi Sunsoft ha infatti annunciato che il loro nuovo gioco sarà disponibile su PS4 dal 25 settembre.

Seguendo gli altri esponenti del genere, in Dark Eclipse il giocatore dovrà selezionare 3 leader unici da un cast di eroi e dominatori, e lanciarsi in battaglia allo scopo di distruggere le torri dell’avversario e sconfiggere i suoi leader per guadagnare terreno, e ottenere così la vittoria. Tuttavia, a differenza degli altri MOBA, in Dark Eclipse gli utenti potranno interagire con i propri leader in modo unico grazie alla realtà virtuale, osservare la battaglia a 360 gradi senza la necessità di utilizzare mini-mappe e indossare i panni di un gigante con la possibilità di posizionare e gestire i vari elementi dello scenario con le proprie mani.

Dark Eclipse sarà disponibile gratuitamente su Playstation VR a partire dal 25 settembre. Il team ha intenzione di supportare il gioco con update gratuiti volti a espandere i contenuti e migliorare il bilanciamento del gioco seguendo il feedback della community. Sul PS Store è inoltre possibile acquistare alcuni Starter Pack speciali che includono esclusivamente oggetti cosmetici, ovvero skin e icone giocatore uniche.