Dark Envoy: il GDR riceverà una corposa demo gratis per lo Steam Next Fest 2023

A distanza di meno di un mese dal primo Steam Next Fest del 2023, è arrivato il primo annuncio riguardante le versioni di prova gratuite che i giocatori potranno scaricare e giocare nel corso dell'evento. In questo caso parliamo di Dark Envoy, un gioco di ruolo che mescola meccaniche old school ad altre più moderne.

Il titolo in questione non si limiterà a proporre una breve demo, poiché gli sviluppatori hanno appena confermato che la versione che verrà pubblicata temporaneamente su Steam fornirà contenuti per almeno un'ora e mezza di gioco. Si parla di tre personaggi giocabili, due aree esplorabili con svariati biomi (deserto, foreste, miniere, rovine ed altri), boss, editor dei personaggi e tanto altro.

Per quello che riguarda la versione finale del gioco, il team di Event Horizon ha confermato che l'uscita è prevista entro la fine dell'anno corrente in esclusiva su PC, piattaforma sulla quale sarà acquistabile tramite Steam e GOG.

In attesa di scoprire quali altri team di sviluppo aderiranno all'iniziativa targata Valve e metteranno a disposizione dei giocatori le versioni di prova dei loro progetti, vi ricordiamo che l'evento avrà il via il prossimo 6 febbraio 2023 e terminerà una settimana dopo, ovvero il 13 febbraio 2023.