Dark Horse annuncia un nuovo Artbook di The Legend of Zelda Breath of the Wild

Dopo Art and Artifacts e Zelda Encyclopedia, Dark Horse ha annunciato l'arrivo di un terzo volume dedicato a The Legend of Zelda Breath of the Wild e intitolato Creating a Champion.

The Legend of Zelda Breath of the Wild Creating a Champion conterrà 424 pagine e uscirà il 20 novembre 2018 in Nord America al prezzo di 39.99 dollari. Oltre 290 pagine conterranno artwork commentati da grafici e sviluppatori, 50 pagine saranno dedicate alla storia di Hyrule e altre 50 includeranno artwork, bozzetti e illustrazioni di Takumi Wada. Il volume conterrà anche interviste con vari membri del team di sviluppo, tra cui atoru Takizawa, Takumi Wada, Eiji Aonuma e Hidemaro Fujibayashi.

Al momento l'editore Dark Horse non ha rivelato nulla riguardo l'arrivo di The Legend of Zelda Breath of the Wild Creating a Champion in Europa ma non dovrebbe essere un problema recuperare una copia del libro su Amazon, nel caso foste interessati all'acquisto.