Dark Horse annuncia una nuova enciclopedia di Super Mario: coperti 30 anni di storia

Dopo il lavoro svolto con The Legend of Zelda Encyclopedia ha presentato nuova enciclopedia dedicata alla saga di: il volume coprirà 30 anni di storia, documentando tutti i capitoli compresi traper NES eper Wii U.

Il volume si intitolerà Super Mario Bros. Encyclopedia e includerà le guide di tutti i capitoli della serie usciti tra il 1985 e il 2015, spaziando quindi dal primo Super Mario Bros pubblicato su NES al recente Super Mario Maker approdato su Wii U. Curiosamente, l'enciclopedia non includerà Super Mario Odyssey, l'ultima iterazione della serie giunta su Nintendo Switch lo scorso ottobre.

Super Mario Bros. Encyclopedia documenterà inoltre tutti i segreti e le curiosità custodite nei vari titoli della saga, passando anche per gli exploit utilizzati dagli speedrunner per completare le avventure nel minor tempo possibile. Il volume sarà disponibile in Nord America a partire dal 23 ottobre al prezzo di 39,99 dollari, senza nessuna indicazione per quanto riguarda il possibile arrivo in Europa.