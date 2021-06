Dark Horse Comics: la casa editrice di Hellboy apre la sua divisone gaming

La storica casa editrice Dark Horse Comics, resasi nota al pubblico nel corso degli anni per aver ideato il franchise di Hellboy ed aver prodotto serie come Umbrella Academy, Usagi Yojimbo, e Sin City ha annunciato di aver istituito la propria divisione interamente dedicata al mondo del gaming.

La compagnia ha dichiarato di volersi dedicare personalmente alle trasposizioni dei suoi franchise meno consolidati nel mercato dell'intrattenimento e alle sue IP completamente originali, mentre preferirà appaltare i lavori a degli studi esterni nel caso di videogiochi basati sui nomi più popolari.

Dark Horse Games sarà guidata dal direttore generale Johnny Lee, che in precedenza ha ricoperto posizioni di leadership nello sviluppo aziendale presso Docomo Digital e Improbable.

"Abbiamo proprietà evergreen, come Hellboy, dove ci sarà sempre interesse nel creare giochi e stringere collaborazioni", ha dichiarato Lee ai microfoni di VentureBeat. "Noi e i nostri partner possiamo valutare se il contesto narrativo di una IP e un universo di personaggi potrebbero adattarsi ai giochi che stanno progettando e sviluppando internamente. Penso che la maggior parte degli studi AAA con cui ho parlato preferisca che il team di sviluppo realizzi in primis il core gameplay e poi lo adatti ad una IP, anziché cacciare loro in gola una IP in modo forzato. Siamo sensibili a questo".



Lee ha confermato che il team di Dark Horse Games inizierà in piccole dimensioni, con meno di 10 persone coinvolte nel progetto in queste sue prime fasi. La compagnia si è gia precedentemente interessata al mondo del gaming pubblicando ad esempio i fumetti basati su The Witcher 3 Wild Hunt di CD Projekt RED o di God of War di Sony Santa Monica.