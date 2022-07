Dark Horse presenta The Art of God of War Ragnarok: ecco la data e la splendida cover

Dalle colonne di IGN.com apprendiamo che le fucine creative di Dark Horse Books stanno dando forma a The Art of God of War Ragnarok, l'Artbook ufficiale del prossimo, attesissimo capitolo dell'odissea norrena di Kratos e Atreus.

Il volume dedicato a God of War Ragnarok comprenderà diverse centinaia di pagine piene di bozzetti preparatori, render inediti e disegni realizzati da SIE Santa Monica per concretizzare la visione creativa del prossimo viaggio nelle millenarie terre della mitologia norrena che attende Kratos e Atreus.

Come da tradizione per le opere di Dark Horse, anche nel caso dell'artbook ufficiale di GoW Ragnarok ci sarà spazio anche per numerosi interventi degli sviluppatori, con commenti dei singoli artisti coinvolti in questo monumentale progetto e altro materiale dietro le quinte che solleticherà la curiosità dei fan della serie.

In calce alla notizia trovate l'immagine in anteprima della copertina di The Art of God of War Ragnarok, il cui lancio è previsto per il 9 novembre negli Stati Uniti e, si spera, anche in Europa: sin dal giorno di lancio del kolossal action adventure di Sony, gli acquirenti dell'artbook ufficiale potranno scegliere tra versione standard e una Deluxe Edition con copertina rigida, due litografie speciali di Kratos e Atreus e una custodia a conchiglia in ecopelle.

