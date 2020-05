Dark Light: l'action platform cyberpunk soulslike per Switch e PC in Accesso Anticipato

Annunciato per PC e Nintendo Switch, Dark Light è un platform 2D dall'ambientazione sci-fi e dalle atmosfere cyberpunk, in arrivo in Accesso Anticipato su Steam.

Il debutto è in verità imminente: il titolo firmato dagli sviluppatori di Mirari Team entrerà infatti in Early Access nel corso della giornata di domani, venerdì 8 maggio. L'utenza PC avrà dunque la possibilità di avere un primo assaggio della produzione, cui potete dare un primo sguardo grazie al trailer che trovate in apertura a questa news.

Dark Light punta a condurre il giocatore in un universo dalle tinte sci-fi post-apocalittico, senza rinunciare a una forte influenza cybperpunk. Nell'action platformer 2D, il giocatore sarà accompagnato da un drone, la cui luce sarà l'unico strumento a propria disposizione per avvistare i nemici presenti nella mappa. Quest'ultima avrà una struttura non lineare e consentirà al giocatore di scegliere il proprio percorso, lungo il quale incontrerà nemici, boss e amichevoli NPC. Con ispirazioni dai generi dei metroidvania e dei souls-like, Dark Light consentirà di recuperare ed utilizzare diverse armi ed equipaggiamenti.



La versione completa del gioco sci-fi post apocalittico in chiave cyperpunk è attesa su PC e Nintendo Switch nel corso del 2020, ma è attualmente priva di una data di pubblicazione.