Dark Moonlight inquieta al reveal: trailer per il survival horror sci-fi AAA

L'universo degli appassionati di survival horror non sembra essere mai affetto dalla mancanza di nuovi titoli ai quali volgere il proprio interesse, con il genere che continua a veder proliferare un ampio numero di produzioni inedite.

Alla rassegna dei più recenti annunci si è ora aggiunto anche Dark Moonlight, titolo sviluppato dal team di Silent Bear Studio ed edito da Black Rose Project. La produzione identifica la propria ambientazione in un futuro non troppo lontano, all'interno del quale i giocatori assumeranno il controllo di Dave Kellerman. Il protagonista è un uomo afflitto da una molteplicità di timori e fobie. Per cercare di migliorare la propria salute mentale, Kellerman accetta di sottoporsi ad una moderna terapia psicologica sperimentale: a dispetto dei benefici effetti iniziali, non tutto si rivela andare come previsto.

In Dark Moonlight, il protagonista si risveglia infatti in un mondo completamente diverso da quello reale. Popolato di creature inquietanti, questo universo oscuro metterà a dura prova la capacità di sopravvivenza del giocatore, armato di una ridotta quantità di risorse. Per mettere le mani su di un equipaggiamento migliore sarà inoltre necessario aguzzare l'ingegno, per risolvere i numerosi puzzle presenti nel survival horror. Il team di sviluppo promette al pubblico un'esperienza con qualità visiva degna di un AAA.

Al momento Dark Moonlight è privo di una precisa finestra di uscita: per dare un primo sguardo alle atmosfere che caratterizzeranno la produzione, direttamente in apertura a questa news trovate il trailer di annuncio del gioco.