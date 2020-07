Dark Renaissance, primo trailer per il gioco italiano: intrighi nel cuore del Rinascimento

Il team italiano Studio V, già autore di Dry Drowning, e il publisher nostrano VLG presentano una nuova visual novel calata nel cuore del Rinascimento italiano.

Presentato con il reveal trailer disponibile in apertura a questa news, Dark Renaissance punta a creare una commistione tra RPG, storia e graphic novel. Ad impugnare la penna che ha plasmato la produzione troviamo il talentuoso scrittore Matteo Strukul, autore di romanzi storici tradotto in oltre venti lingue e vincitore del Premio Bancarella e del Premio Salgari, mentre la colonna sonora sarà firmata dal compositore David Logan.



"Studio V sta lavorando duramente per tessere un’intricata rete di cospirazioni politiche e dilemmi morali che l’anno prossimo sarà pane per i denti degli appassionati del genere visual novel", afferma Daniele Falcone, General Manager di VLG. Vestendo i panni di Marco Badoer, guerriero temprato dall'esperienza vissuta sui campi di battaglia della Transilvania, il giocatore si ritroverà immerso nelle atmosfere del Rinascimento italiano, pronto a scoprirne il lato più oscuro, ricco di intrighi e misteri. Nel tentativo di proteggere gli interessi economici di Lorenzo de' Medici, gli utenti potranno esplorare città iconiche quali Firenze e Venezia, in un'avventura che regalerà molteplici finali alternativi.

Attualmente privo di una data di pubblicazione precisa, Dark Renaissance è atteso nel corso del 2021 su PC e console: l'identità di queste ultime non è stata specificata.